Weer handgranaat gevonden bij Club Blu in Rotterdam

Bij Club Blu in Rotterdam is afgelopen nacht een handgranaat gevonden. In 2017 werd er ook al een granaat bij de deur van de club gelegd. Later dat jaar werd Club Blu na nog meer incidenten gesloten.

Het explosief van vannacht is volgens de politie rond 02.45 uur gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft de granaat onschadelijk gemaakt. De recherche doet nog verder onderzoek.

Vuurwerkbom

In 2017 werd niet alleen de handgranaat neergelegd, maar er werd ook een vuurwerkbom naar het pand gegooid. Ook is er met een automatisch wapen op een deur geschoten en zijn er kreten op het gebouw gekalkt. Daarna moest Club Blu dicht.

In juni besloot de rechter dat de club weer open mocht. Burgemeester Aboutaleb wilde de zaak gesloten houden, omdat de veiligheid van de bezoekers niet gegarandeerd zou kunnen worden.

Camerabeelden

Volgens eigenaar Ibrahim Yüce is op camerabeelden te zien dat de handgranaat vannacht werd neergelegd door een kleine man. Yüce heeft aangifte gedaan. Hij heeft geen idee waarom er weer een handgranaat is neergelegd.

Het belangrijkste voor hem is dat hij niet weer moet sluiten, en de gemeente heeft al aan hem laten weten dat dat niet hoeft, zegt hij tegen RTV Rijnmond.

De politie vraagt getuigen zich te melden.