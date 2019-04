Boa's Amsterdam mogen morgen niet staken

De rechtbank heeft een staking op Koningsdag van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Amsterdam verboden. Volgens de rechter is de veiligheid en openbare orde in het geding als de boa's gaan staken.

De handhavers waren van plan morgen het werk tussen 18.00 en 21.00 uur neer te leggen, omdat ze een betere uitrusting willen krijgen om zich te verdedigen tegen agressie. Ze willen bijvoorbeeld de beschikking krijgen over een wapenstok, handboeien of pepperspray. Volgens de gemeente Amsterdam is Koningsdag niet het juiste moment en gaat de actie te ver.

Vakbond BOA ACP zegt dat de bonden zich beraden op alternatieve acties.