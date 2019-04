Deksteen van Drents hunebed gevallen

De stichting onderzoekt hoe het hunebed gerepareerd kan worden. Het monument is in de jaren negentig gerestaureerd, maar het werd toen door een andere organisatie beheerd. "We weten niet precies hoe het toen is gerestaureerd en wat er precies is gedaan", vertelt Bezuijen.

De stichting doet geen aangifte, al heeft Bezuijen daar wel even over getwijfeld. "Het is lastig te bewijzen hoe de steen van het hunebed is gekomen. We willen ons eerst richten op de reparatie van het monument."

Waarschuwingsborden

Vorig jaar startten Stichting Het Drentse Landschap en het Hunebedcentrum een campagne om het beklimmen van de hunebedden tegen te gaan. Bij de duizenden jaren oude grafkamers zijn speciale waarschuwingsborden geplaatst die ervoor moeten zorgen dat de bezoekers niet gaan klimmen.