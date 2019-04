Dodental aanslagen Sri Lanka flink naar beneden bijgesteld

Bij de aanslagen in Sri Lanka zijn zo'n 100 mensen minder omgekomen dan de autoriteiten eerder meldden. Gisternacht werd nog gezegd dat er 359 dodelijke slachtoffers waren. Dat aantal is nu bijgesteld naar tussen de 250 en 260.

Hoeveel het er exact zijn, is volgens de directeur van de gezondheidsdiensten moeilijk te zeggen. "Er zijn zoveel lichaamsdelen en het is moeilijk om een precies beeld te geven", zegt hij tegen persbureau Reuters. Er liggen nog honderden gewonden in het ziekenhuis.

Reisadvies veranderd

Omdat de veiligheidssituatie in heel Sri Lanka "onvoorspelbaar en onzeker" is, adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag om alleen nog maar naar het land te reizen als dit noodzakelijk is. Er zijn "nieuwe berichten dat het risico op vervolgaanslagen door voortvluchtige terroristen groot is. Ook houdt men rekening met religieuze wraakacties", schrijft het ministerie. Het reisadvies is van geel, waarbij wordt gewaarschuwd voor risico's, veranderd in oranje. Dat betekent dus: alleen reizen als het echt nodig is.

Acht explosies

Op Eerste Paasdag werden een serie bomaanslagen gepleegd bij vier hotels en drie kerken. Hierbij vielen honderden doden en gewonden. De kerken waren op dat moment vol vanwege de paasmis. De aanslagen zijn voor zover bekend gepleegd door negen goed opgeleide, islamitische Sri Lankanen. De regering van Sri Lanka zegt dat er aanwijzingen zijn dat de daders banden hadden met IS.