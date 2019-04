Miljoenen geruimde varkens leiden tot hogere vleesprijs

De vleesverwerkers lijden financiële schade door de stijgende prijzen, maar de varkensboeren profiteren er juist van. "We zijn erg blij met de hoge prijzen", zegt Eric Stiphout, bestuurslid bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). "Er zijn nog gaten te vullen van voorgaande jaren waarin het minder ging."

Wel hebben de boeren grote zorgen dat de Afrikaanse varkenspest ook in Nederland uitbreekt. Het virus is namelijk niet alleen opgedoken in China, maar ook in delen van Oost-Europa en België. "Die zorgen drukken de feestvreugde wel", zegt Stiphout.

Bij de laatste uitbraak van de varkenspest in Nederland in 1997 werden meer dan tien miljoen varkens geruimd en liep de schade voor de getroffen bedrijven op tot in de miljarden.