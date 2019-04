Joustra neemt illegale adopties onder de loep

De commissie die onderzoek gaat doen naar illegale adopties richt zich in elk geval op Brazilië, Bangladesh, Colombia, Indonesië en Sri Lanka. De te onderzoeken periode loopt ten minste van 1967 tot 1998, heeft minister Dekker bekendgemaakt. De commissie staat onder leiding van Tjibbe Joustra, die nu nog voorzitter is van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Dekker kondigde eind vorig jaar het onderzoek aan, nadat er informatie naar boven was gekomen over misstanden bij adopties. Daarbij waren mogelijk ook Nederlandse overheidsfunctionarissen betrokken. Nederlandse echtparen reisden in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw naar Brazilië om een Braziliaans kind in hun gezin op te nemen. Ze gaven het in Brazilië aan als hun eigen kind en namen het dan mee naar Nederland.

Stukje van de puzzel

Dekker wil dat duidelijk wordt wat er precies is gebeurd. Hij zegt zich goed te kunnen voorstellen dat mensen die in onzekerheid verkeren over hun identiteit op zoek zijn naar antwoorden. "De omstandigheden van hun adoptie destijds kunnen een stukje van de puzzel zijn."

Commissievoorzitter Joustra stopt per 1 mei bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 1 mei is ook de dag dat het adoptie-onderzoek begint. De commissie bestaat verder uit hoogleraar Beatrice de Graaf en Bert-Jan Houtzagers, staatsraad in de Raad van State. Het onderzoek moet volgend jaar oktober af zijn.