Weer een advies voor kinderen en schermtijd, wat moet je daarmee als ouder?

Maar wat als je even een klusje in huis moet doen? En je hebt kinderen die rustig worden zodra ze een tablet of telefoon krijgen? "Laat ze dan gewoon even lekker naar een beeldscherm kijken terwijl jij je klusje doet. Maar het is fijn als daar weer een einde aan komt en je kinderen vervolgens weer wat anders gaan doen."

Het goede voorbeeld geven

Verder is het voor kinderen belangrijk om te weten wanneer iets wel en niet mag. Dit kan bijvoorbeeld door bepaalde momenten af te spreken waarop media mogen worden gebruikt. Of juist niet, zoals tijdens het eten. Belangrijk hierbij is dan wel dat ouders het goede voorbeeld geven en bijvoorbeeld niet zelf achter een scherm gaan zitten tijdens het eten, adviseert Stichting Mediawijzer. Ouders zijn zelf namelijk in hun vrije tijd ook druk met hun telefoon, laptop of tablet.

Kippy Ayra zegt in een reactie op onze Facebookpagina dat ze dat herkent bij haar kinderen. "Zolang ze mij op mijn telefoon zien, blijven ze nieuwsgierig." Toch ziet ze dat het ook voordelen heeft. "Mijn dochter kent alle kleuren in het Nederlands en Engels."

Buitenspelen

Ten slotte zijn alle deskundigen het erover eens dat kinderen vooral meer moeten gaan buitenspelen. "We zien dat kinderen steeds langer alleen naar een scherm kijken. Daar leren ze eigenlijk heel weinig van", zegt Evelyn Verburg. "Kinderen moeten de echte wereld ontdekken met al hun zintuigen en door te bewegen. Dat is voor kleine kinderen ontzettend belangrijk."

Vorig jaar zomer schreven we over een schermloze vakantie. Hieronder nog wat tips voor ouders die dit in de meivakantie ook willen: