Peuters en kleuters steeds vaker op tablet, ouders vinden het maar lastig

Veel ouders hebben vragen over het mediagebruik van hun jonge kinderen. Kinderen van 0 tot 6 komen veel vaker dan vroeger in aanraking met digitale media. Bijna de helft (46 procent) van de ouders heeft behoefte aan handvatten voor het opvoeden van peuters en kleuters met media. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van Stichting Mediawijzer, dat vandaag verscheen.

Uit het onderzoek, dat werd gehouden onder 1000 ouders, blijkt dat ruim een derde van de ouders denkt dat hun peuter of kleuter begrijpt dat filmpjes op televisie of het internet niet echt zijn. Daarmee lijken ze de kinderen te overschatten, schrijft Mediawijzer. Volgens de stichting blijkt uit de literatuur dat veel kinderen tussen de 4 en 6 nog moeite hebben met het herkennen van onechtheid van filmpjes. Dat geldt nog sterker voor jongere kinderen.

Lekker rustmomentje

Desondanks vindt bijna een op de vier ouders het handig om hun kinderen zoet te houden door ze achter de televisie, tablet of telefoon te zetten. Bijna de helft ziet de tijd die de kinderen achter de apparaten zitten als een rustmomentje voor zichzelf, al voelt een deel zich daar wel schuldig over.

Ouders hebben gemengde gevoelens over media bij jonge kinderen. Meer dan de helft vindt dat gewoon speelgoed beter is voor de ontwikkeling dan media met beeldschermen, maar veel ouders denken wel dat kinderen van die media kunnen leren. Ruim 60 procent denkt zelfs dat het onmisbaar is voor de toekomst van de kinderen.

Of ouders er op hun gemak bij zijn of niet, het gebruik van die beeldscherm-media stijgt onder jonge kinderen. Tussen de 0 en 2 jaar krijgen kinderen vaker te maken met tablets en smartphones. In 2016 ging het nog om de helft van deze kleinste groep, vorig jaar steeg dat met 7 procent naar 57 procent. Boekjes (85 procent) en televisie (84 procent) blijven de belangrijkste media voor peuters.

Een van de problemen waar veel ouders tegenaan lopen, is het goede voorbeeld geven. Zelf zijn veel ouders in hun vrije tijd druk met hun mobiele telefoon, laptop en televisie. Stichting Mediawijzer adviseert ouders zich er bewust van te zijn hoe ze hun apparaten gebruiken. Zo kunnen ouders zelf het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld niet achter een scherm te zitten tijdens het eten.

Eindeloos zeuren

Het grootste probleem blijft dat kinderen te lang bezig zijn met media, al is het aantal ouders dat dat vindt snel gedaald. Waar in 2016 nog bijna een derde de tijdsduur een probleem vond, was dat een jaar later nog een kwart.

Er waren vorig jaar iets minder zorgen dan in 2016 over de ongepaste dingen die kinderen kunnen zien via media, maar het blijft een van de grootste pijnpunten. Daarnaast vinden ouders het vervelend dat hun peuters en kleuters soms eindeloos zeuren om media. Iets meer dan een vijfde van de ouders ziet dat hun kinderen zich vervelen zonder media.

Voor ouders die behoefte hebben aan tips over het swipe-gedrag van hun peuters of kleuters heeft Stichting Mediawijzer hetDigi ABCD voor ukkies gemaakt. Daarin wordt onder meer geadviseerd om filters in te stellen en met kinderen te praten over wat ze zien. Ook zouden ouders er volgens de stichting goed aan doen om hun kinderen te leren om hen erbij te roepen als ze iets ongepasts zien.