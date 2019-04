'Libische woonwijken veranderen in slagveld'

Woonwijken in de Libische hoofdstad Tripoli zijn volgens het Rode Kruis veranderd in een slagveld. Ruim 30.000 mensen zouden noodgedwongen hun huizen zijn ontvlucht. Ook wordt het voor hulpverleners steeds gevaarlijker om gewonden op te halen.

Ziekenhuizen kampen met een groot tekort aan medische middelen. Gisteren werd al bekend dat de Verenigde Naties honderden vluchtelingen en migranten geƫvacueerd hebben uit een gevangenkamp ten zuiden van Tripoli.

278 doden

Begin deze maand startte generaal Haftar met zijn Libische Nationale Leger (LNA) een offensief om de hoofdstad in te nemen. De afgelopen drie weken zou dat al aan 278 mensen het leven hebben gekost, ruim 1300 mensen raakten gewond.

Haftar wil de macht overnemen van minister-president Sarraj die de door de VN erkende Libische regering leidt. Het is het zoveelste machtsconflict sinds het afzetten van dictator Kadhafi in 2011.

De generaal wordt in zijn strijd gesteund door Egypte, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten. Die zien in hem een buffer tegen extremistische groepen. Tegenstanders zien in Haftar een nieuwe dictator.