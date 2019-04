UNHCR evacueert honderden vluchtelingen uit kamp bij Tripoli

Directe aanleiding voor het besluit van de UNHCR was een incident gisteren, waarbij twaalf migranten gewond raakten toen zij protesteerden tegen de omstandigheden in het detentiecentrum waar zij verbleven. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk, maar de migranten moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. Amnesty International wil dat wordt onderzocht of er sprake is van een oorlogsmisdaad.

"Het is nog nooit zo gevaarlijk geweest voor vluchtelingen en migranten in Tripoli als op dit moment", zegt Matthew Brook van de UNHCR-missie in Libië. "Het is van levensbelang dat vluchtelingen die in gevaar zijn worden vrijgelaten en geëvacueerd."

Angst

Bij een ander detentiekamp in de buitenwijk Tajoura, aan de oostkant van Tripoli, hebben Libiërs de deuren geopend, zodat vluchtelingen die vastzaten kunnen vluchten. Maar volgens persbureau Reuters durfde niemand het kamp te verlaten.

"We kunnen nergens heen", zegt een 20-jarige man tegen een verslaggever van het persbureau. De meeste mensen die in het kamp zitten durven volgens Reuters niet weg te gaan uit angst dat ze in gevechten rond de hoofdstad terechtkomen.

Offensief

Begin deze maand startte de Libische krijgsheer Haftar een offensief. Hij wil de door de VN erkende regering in Tripoli omverwerpen. Sindsdien wordt er veelvuldig gevochten bij de Libische hoofdstad.

De UNHCR heeft in de afgelopen twee weken al 825 vluchtelingen en migranten verplaatst vanwege de gevechten. De VN-organisatie wil dat de 3000 mensen die nog vastzitten in kampen ook worden vrijgelaten.

Italië heeft de Europese Unie gevraagd om een plan van aanpak te maken voor als er een vluchtelingenstroom op gang komt door de gevechten in Libië.