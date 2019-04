Waarom nog geen vrouwen als scheidsrechter in de eredivisie?

Het vrouwenvoetbal zit enorm in de lift, maar voorlopig zien we toch nog geen vrouwelijke scheidsrechters bij het profvoetbal, liet de KNVB woensdagochtend weten. Dat roept de vraag op: waarom niet? Want in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk zijn er wel vrouwen op het hoogste niveau. Zijn er hier geen goede scheidsrechters, is het vak te zwaar of weten ze niet door te dringen in een mannenbolwerk?

"We komen simpelweg vrouwen tekort", zegt assistent-scheidsrechter Nicolet Bakker (35), die zelf twee wedstrijden actief was in de toenmalige Jupiler League. "We hebben gisteren een bijeenkomst gehad, daaruit bleek dat er 4200 mannelijke scheidsrechters waren, tegenover 42 vrouwen. Daar zit het hem al in."

Meer aandacht voor het vak en positieve rolmodellen, zouden volgens haar helpen. "Als je net komt kijken als scheidsrechter begin je onderaan. Dan tref je bij de plaatselijke voetbalclubs allemaal 50-plussers. Als jong meisje moet je dan best wel ballen hebben om overeind te blijven. Ik denk dat meiden daar best wel snel op af kunnen knappen." Ze pleit voor meer begeleiding door de KNVB.

De voetbalbond zegt daar hard mee bezig te zijn. Scheidsrechter Kevin Blom, die het project leidt, vindt het jammer dat het bericht over de vrouwenarbiters vandaag naar buiten kwam, omdat de bond er juist veel tijd in steekt. "Het aantal vrouwelijke scheidsrechters moet omhoog en in de breedte is inderdaad nog veel winst te behalen. Ons beleid is heel simpel, iedereen die presteert op het juiste niveau, daar staan de deuren voor open. Het doel is dat de vrouwen uiteindelijk in het betaald voetbal terechtkomen. Het niveau is er zeker, maar nog geen vrouw is nu zover."