KNVB: vrouwelijke scheidsrechters halen niveau profcompetitie nog niet

In Nederland is vooralsnog geen concreet plan voor een wedstrijd in de eredivisie of eerste divisie met een vrouwelijke scheidsrechter. Dat zegt de KNVB. Gisteren werd bekend dat in de hoogste Franse voetbalcompetitie, de Ligue 1, voor het eerst een vrouw een wedstrijd zal leiden.

Het gaat om Stéphanie Frappart, die op 28 april de wedstrijd tussen Amiens en Straatsburg fluit. Ze leidde eerder al wedstrijden in de Franse eerste divisie, de Ligue 2.

De Nederlandse voetbalbond heeft wel een opleidingstraject voor vrouwelijke scheidsrechters. "Maar in principe geldt vooral dat het met niveau te maken heeft om door te kunnen stromen naar de eerste divisie en de eredivisie", zegt een woordvoerder. "Er zijn vrouwen die in de buurt van dat niveau komen, maar vooralsnog is er nog geen sprake van directe doorstroming."

Tweede en derde divisie

Wanneer de bond verwacht dat er vrouwen actief worden op het hoogste niveau van het Nederlandse voetbal, kan de woordvoerder niet zeggen. Wel zegt hij dat er al vrouwen actief zijn in de tweede divisie en de derde divisie van het Nederlandse voetbal.

Frappart is niet de eerste vrouw die een wedstrijd in een hoge Europese voetbalcompetitie fluit. Bibiana Steinhaus had in 2017 de primeur, toen ze de wedstrijd tussen Hertha BSC en Werder Bremen in de Bundesliga leidde. Zij is inmiddels een vaste waarde in het Duitse voetbal.

Drie jaar geleden maakte NOS op 3 deze video van Shona Shukrula, die op hoog niveau wedstrijden leidt: