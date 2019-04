Turkse gemeenschap rouwt om slachtoffers ongeluk A12

Drie van de vier mannen die vanochtend om het leven kwamen bij een ongeluk op de A12 bij de Haagse wijk Ypenburg waren familie van elkaar. Het gaat om twee broers van 16 en 21 jaar uit Zoetermeer en hun neef van 18 uit Den Haag. Het vierde slachtoffer was een 26-jarige Rotterdammer.

De vier zaten in een auto die vannacht rond 01.15 uur door nog onbekende oorzaak tussen de vangrail en een geluidswal terechtkwam. De inzittenden overleden ter plaatse aan hun verwondingen.

De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. De politie roept getuigen op om zich te melden.

Henna-avond

Het Rotterdamse slachtoffer was verloofd met een zus van de twee omgekomen broers. Naar verluidt zouden zij later deze week trouwen.

De twee broers en hun neef waren van Turkse afkomst. Op Turks.nl wordt gesuggereerd dat de vier onderweg naar huis waren na een traditionele henna-avond, die vaak in de Turkse gemeenschap wordt gehouden aan de vooravond van de huwelijksceremonie.

De slachtoffers zijn vanmiddag herdacht in het ontmoetingscentrum van de Turks-Islamitisch Culturele Stichting Den Haag. "We bieden de familie ondersteuning en de lichamen komen hier ook heen. De uitvaart is donderdag in onze gebedsruimte", vertelt voorzitter Tahsin Cetinkaya aan Omroep West.