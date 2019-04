Vier doden bij ongeluk A12 bij Den Haag

Bij een ongeluk op de A12 bij Den Haag zijn vier inzittenden van een auto om het leven gekomen. Op beelden is te zien dat de wagen total loss tussen de vangrail en de geluidswal ligt. De snelweg is in ieder geval de komende uren in de buurt van het Prins Clausplein in beide richtingen afgesloten.

De auto reed in de richting van Den Haag. Het is niet duidelijk of er meer voertuigen betrokken waren bij het ongeluk. Ook over de oorzaak van het ongeluk of de identiteit van de slachtoffers kon de politie nog niets zeggen.

Eerder deze week was er ook een snelwegongeluk met vier doden. Op de A1 bij Deventer kwamen maandagochtend vier jonge mannen om het leven. Ze waren met hun auto tegen een portaal met matrixborden gebotst, waarna hun auto in brand vloog.