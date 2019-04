Kim Jong-un in Vladivostok voor top met Poetin

Het is Kims eerste bezoek aan Rusland. Bij aankomst zei hij dat met dit bezoek een droom in vervulling is gegaan. Kims vader Kim Jong-il bezocht Rusland drie keer.

Het voornaamste onderwerp van gesprek tussen Kim en Poetin zal het kernwapenprogramma van Noord-Korea zijn, waarbij Poetin volgens een van zijn adviseurs zal voortborduren op de vooruitgang die op dat gebied al geboekt is tussen Trump en Kim. Het Kremlin zegt dat de nucleaire ontwapening alleen kan worden bereikt via het zespartijenoverleg met Noord-Korea, waarbij de VS, China, Rusland, Japan, de EU en de Verenigde Naties zijn betrokken.