'Politie moet bodycams verplichten, nu te vrijblijvend'

Lang niet alle agenten blijken in de praktijk zin te hebben in een camera op hun vest. In een eigen evaluatie van de politie staat dat "een grote groep" kritisch is over de bodycams.

Dat merkte ook Flight tijdens zijn onderzoek in Amsterdam. "De eerste vraag die ik overal kreeg was: 'Kan dat beeld ook tegen mij gebruikt worden?'. Als ik heel eerlijk ben: ja, dat kan. Maar ik mag hopen dat als de politie iets doet wat niet door de beugel kan, ze daar toch van wil leren zodat het in de toekomst wordt voorkomen."

In de Verenigde Staten, waar de politie op grote schaal gebruik maakt van bodycams, staan ze standaard altijd aan. Wel is er een essentieel verschil met Nederland, zegt Flight. "In Amerika zijn bodycams ingevoerd om de burger te beschermen tegen politiegeweld, hier zijn ze er om de politie te beschermen tegen boze burgers."

Zelf vindt hij dat de bodycam niet standaard aan hoeft, maar bijvoorbeeld wel altijd als een agent iemand corrigerend aanspreekt. "Je weet immers nooit welke interactie gaat escaleren."

Wapenwedloop

Burgerrechtenactivisten waarschuwden eerder dat de bodycams van de politie een inbreuk vormen op de privacy. "Een bodycam schendt onze privacy minder dan een bewakingscamera, die alles op straat filmt", vindt Flight.

"Omdat bodycams ook aantoonbaar positief effect hebben en ze alleen de persoon tegenover de agent filmen, vind ik ze als middel juist veel meer proportioneel."

Toch kleven er ook nadelen aan het gebruik van de camera's, waarschuwt hij. "Een risico is dat we een soort wapenwedloop krijgen in filmen. Burgers filmen de politie, de politie filmt de burger terug."

En dat terwijl beelden lang niet alles zeggen. Ze kunnen zelfs voor verwarring zorgen als de context ontbreekt. "In veel situaties is het logisch dat iets niet helemaal perfect verloopt. Door dat te filmen, vergroot je het ook uit. Het risico bestaat dat beelden zoveel gewicht krijgen dat ze ten koste gaan van het vertrouwen in de politie."

Politieman Van der Plas is daar niet zo bang voor. Hij denkt dat de politie met bodycambeelden juist beter in staat is het complete verhaal te vertellen. "We hebben al meerdere keren meegemaakt dat maar een stukje van een incident naar buiten kwam. Een collega krijgt klappen, deelt dan zelf ook een klap uit en alleen die laatste staat op YouTube. De bodycam kan helpen om ook ons gedeelte van het verhaal te vertellen."