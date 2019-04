Bodycams zorgen voor minder agressie tegen politie

In Amsterdam probeerden bijna 700 agenten de bodycam uit. Van de agenten die de camera vaak droegen, zei 15 procent zich veiliger te voelen. Bovendien daalde het aantal geweldsincidenten in de teams waar de bodycam werd gebruikt.

Het effect was het grootst bij bedreiging of intimidatie. Het percentage agenten dat daarmee te maken kreeg daalde van 74 naar 57. In de teams waar geen bodycam werd ingezet, bleef dit percentage vrijwel gelijk.

Minder confrontaties

Ook buiten Amsterdam ervaren agenten dat bodycams "de√ęscalerend" werken, zegt de politie in een eigen evaluatie van de projecten. Burgers werken beter mee, tonen meer respect voor agenten en zoeken minder vaak de confrontatie. Alleen al door de mededeling dat er wordt gefilmd, zouden mensen zich rustiger opstellen.

Maar ook agenten gedragen zich anders: zij passen beter op hun woorden en waarschuwen vaker voor ze ingrijpen. Door de camera zijn ze zich bewuster van hun gedrag en houden ze zich strakker aan procedures.

Ook dat is positief, vindt de politie, want als politiemensen rustiger en voorkomender zijn in hun optreden, heeft dat ook weer zijn weerslag op de mensen op straat.