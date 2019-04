Top in Parijs over terreur en extremisme op sociale media na Christchurch

Er komt volgende maand een top in Parijs over het tegengaan van terreur en extremisme op sociale media, onder leiding van de Nieuw-Zeelandse premier Ardern en de Franse president Macron. Dat schrijft The Guardian.

Het is de bedoeling dat de bijeenkomst op 15 mei plaatsvindt, precies twee maanden na de aanslagen in Christchurch. Twee moskeeën werden toen aangevallen door Brenton Tarrant, die dat live op Facebook uitzond.

"De schutter had niet het recht om het vermoorden van vijftig mensen te livestreamen", zegt de premier. "We vragen om een stuk leiderschap, om te verzekeren dat sociale media niet opnieuw zo kunnen worden gebruikt."

Belofte ondertekenen

Tijdens de bijeenkomst is het de bedoeling dat techbedrijven en landen die betrokken willen zijn een belofte ondertekenen, de zogeheten 'Christchurch Call'. Hiermee zullen ze beloven terrorisme en gewelddadig extremisme online te weren. Dat gebeurt al volop, maar niet genoeg volgens diverse landen. De vraag is wel of de belofte meer wordt dan een symbolische ondertekening.

Vanwege de rol van sociale media bij de aanslagen neemt de Nieuw-Zeelandse premier een leidende rol op zich bij deze bijeenkomst. De top is in Parijs vanwege Frankrijks voorzitterschap van de G7 dit jaar.

Premier Ardern zegt al te hebben gesproken met de ceo's van Facebook, Twitter, Microsoft en Google. Volgens de premier waren deze gesprekken "heel positief". Het is de vraag of de topmensen van deze bedrijven zelf bij de bijeenkomst aanwezig zullen zijn. De bedrijven zijn vaak terughoudend bij het sturen van hun ceo's.

'Bijna bedacht voor viral gaan'

De livestream van de schutter werd op zowel Facebook als YouTube (onderdeel van Google) verspreid. Het bleek voor de platforms lastig om het beeldmateriaal te weren. Zo liet Facebook weten dat er 800 verschillende video's werden geüpload, waardoor het voor de automatische systemen ingewikkeld was deze direct tegen te houden.

In gesprek met The Washington Post zei YouTube eerder dat er op een gegeven moment elke seconde een nieuwe upload bij kwam. "Deze tragedie was bijna bedacht met het doel om viral te gaan", zei een topmanager.

Facebook-topvrouw Sheryl Sandberg zei naderhand dat het bedrijf gaat onderzoeken of de livestream-mogelijkheden van mensen die eerder de regels van het platform hebben geschonden kunnen worden beperkt. Ook is al langer bekend dat de bedrijven investeren in systemen die automatisch terroristische content moeten tegenhouden.