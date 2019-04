'Mensen die eerst religieus huwelijk sluiten, moeten boete krijgen'

Wie een islamitisch huwelijk aangaat voordat hij of zij voor de wet is getrouwd, moet een boete krijgen. Dat is de kern van een initiatiefwet van VVD en GroenLinks.

Door de regels aan te scherpen, hopen beide partijen te voorkomen dat vrouwen rechteloos achterblijven wanneer het bijvoorbeeld tot een scheiding komt. Ook zouden zo gedwongen huwelijken kunnen worden voorkomen. "We moeten niet een soort parallelle samenleving creëren waarin het islamitisch recht voor het Nederlands recht gaat", zei VVD-Kamerlid Van Wijngaarden in het NOS Radio 1 Journaal.

Het is nu al zo dat een religieus leider kan worden beboet als hij een kerkelijk huwelijk sluit vóór een burgerlijk huwelijk. "Toch lappen sommige imams de regels aan hun laars", zei Van Wijngaarden. Hij wil samen met zijn GroenLinks-collega Buitenweg de boete uitbreiden tot mensen die zelf in het huwelijk treden en de getuigen.

Meerderjarig en monogaam

Van Wijngaarden benadrukte op de radio dat als iemand eerst voor de wet trouwt diverse waarborgen gelden en dat dat wordt omzeild als eerst of alleen een religieus huwelijk wordt gesloten. Zo staat in de wet dat de partners minimaal 18 jaar moeten zijn en dat een persoon maar met één iemand mag zijn getrouwd.

Er is nog een tweede initiatiefwet in de maak: CDA, VVD en GroenLinks willen later dit jaar met een voorstel komen dat het makkelijker maakt om religieuze huwelijken te ontbinden.