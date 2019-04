Celstraffen voor leiders Parapluprotest in Hongkong

Acht leiders van het 'Parapluprotest' in Hongkong zijn veroordeeld tot straffen van maximaal 16 maanden cel. De straffen zijn een stuk lager dan verwacht, omdat ze twee weken geleden schuldig werden bevonden aan onder meer verstoring van de openbare orde. Daarop staan gevangenisstraffen van maximaal zeven jaar.

Hoogleraar sociologie Chan Kin-man (59) en hoogleraar recht Benny Tai (54) kregen 16 maanden cel. Ook de baptistische predikant Chu Yia-ming (74) kreeg 16 maanden, maar die straf is voorwaardelijk. Deze drie mannen worden gezien als de oprichters van de protestbeweging.

Vier andere leiders zijn tot deels voorwaardelijke celstraffen van 8 maanden veroordeeld. Een achtste leider kreeg 200 uur taakstraf en een negende moet haar straf nog horen. Dat gebeurt later vanwege een operatie die ze moest ondergaan.

Vrije verkiezingen

Met het vreedzame Parapluprotest in het najaar van 2014 kwam een deel van de bevolking van Hongkong in opstand tegen het feit dat China een kandidaat voor het leiderschap van de stadstaat naar voren schoof. De organisatoren wilden vrije verkiezingen.

De protesten voor meer democratie duurden uiteindelijk 79 dagen. Tienduizenden mensen gingen de straat op om de eis om vrije verkiezingen te ondersteunen. De gele paraplu werd het symbool van de beweging. Betogers gebruikten ze om zich te beschermen tegen de aanvallen met pepperspray van de politie.

Tevergeefs

Het Parapluprotest was uiteindelijk tevergeefs. In 2017 werd Carrie Lam als leider van Hongkong gekozen uit een lijst van kandidaten die was opgesteld door Peking.

De Britse kroonkolonie Hongkong werd in 1997 overgedragen aan China, op voorwaarde dat de stad de eerste vijftig jaar zijn eigen grondwet, politiek en rechtssysteem mocht houden.