Activisten Hongkong schuldig bevonden aan verstoring openbare orde

In Hongkong zijn de drie leiders van de beweging die in 2014 actievoerde voor het recht van Hongkong om zijn eigen leider te kiezen schuldig bevonden aan verstoring van de openbare orde en andere aanklachten. Ook zes andere activisten van de zogenoemde paraplu-beweging zijn schuldig verklaard. Zij kunnen allen een gevangenisstraf krijgen van maximaal zeven jaar.

De drie leiders, hoogleraar sociologie Chan Kin-man (59), hoogleraar recht Benny Tai (54) en de baptistische predikant Chu Yia-ming (74) toonden geen berouw voor de rechtbank. Tai zei vooraf dat hij ongeacht de uitspraak zou doorgaan met de strijd voor meer democratie in Hongkong.

De paraplu-beweging kwam vijf jaar geleden in opstand tegen het feit dat China een kandidaat voor het leiderschap van Hongkong naar voren schoof, in plaats van vrije verkiezingen toe te staan waarbij de bevolking het recht had haar eigen leider te kiezen.

Centrum lamgelegd

De volksbeweging legde het regeringscentrum en het financiƫle district van Hongkong vervolgens 79 dagen lam, tot de politie daar een eind aan maakte. Gedurende die weken werden honderden mensen gearresteerd.

De veroordeelde activisten zeggen dat het vonnis van vandaag ook betekent dat publieke ongehoorzaamheid niet langer wordt getolereerd in Hongkong. Een van de rechters sprak dat tegen en zei dat samenzwering om de openbare orde te verstoren iets anders is dan publieke ongehoorzaamheid.

Hongkong was een Britse kroonkolonie, die in 1997 werd overgedragen aan China. De voorwaarde was dat Hongkong een hoge mate van autonomie zou behouden, behalve op het gebied van defensie en buitenlandse zaken.