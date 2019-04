Britse regering weert Huawei voor essentiële onderdelen 5G-netwerk

De Britse premier May heeft besloten dat Huawei geen essentiële onderdelen mag leveren voor de aanleg van een 5G-netwerk voor mobiele telefoons. Het Chinese bedrijf wordt niet helemaal uitgesloten van betrokkenheid; kleinere, minder belangrijkere onderdelen mogen de Chinezen nog wel leveren, schrijven Britse media.

Het onderwerp werd gisteren besproken in het Britse veiligheidskabinet. Volgens The Guardian wilden sommige ministers dat Huawei helemaal buitengesloten zou worden, omdat het netwerk anders kwetsbaar zou worden voor sabotage of spionage door de Chinese overheid. Huawei zelf zegt daar steevast over dat het een privaat bedrijf is dat het geen banden heeft met de staat.

De Verenigde Staten hebben landen gewaarschuwd tegen samenwerking met Chinese bedrijven als Huawei. In de VS mogen Chinese bedrijven geen bijdrage leveren aan cruciale telecom-infrastructuur.

Discussie in Nederland

Ook in Nederland is er discussie over. Directeur Dick Schoof van de inlichtingendienst AIVD zei begin deze maand dat Nederland niet te afhankelijk moet worden van Chinese apparatuur. Hij sprak de vrees uit dat landen met een "offensieve cyber-strategie" via bedrijven toegang krijgen tot het nieuwe 5G-netwerk en andere belangrijke infrastructuur.

Twee weken geleden riepen partijen in de Tweede Kamer op om Huawei helemaal te weren bij de aanleg van 5G. VVD, CDA, GroenLinks en D66 reageerden toen op het nieuws dat chipmachinefabrikant ASML het slachtoffer was geworden van bedrijfsdiefstal.