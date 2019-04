Egyptenaren stemmen voor meer macht voor president Sisi

Egyptenaren hebben in een referendum de grondwetswijzigingen goedgekeurd waardoor president Sisi kan aanblijven tot 2030. Volgens de Nationale Verkiezingsautoriteit stemde bijna 89 procent van de opgekomen kiezers voor. De opkomst was 44 procent.

Vorige week dinsdag stemde het Egyptische parlement al in grote meerderheid in met de wijzigingen. Een dag later werd bekendgemaakt dat het plan binnen een paar dagen in een driedaags referendum aan de burgers zou worden voorgelegd.

De wijzigingen verlengen niet alleen de huidige, tweede ambtstermijn van Sisi tot 2024, ze geven hem ook de mogelijkheid om voor een derde ambtstermijn op te gaan. In de huidige grondwet is dat laatste verboden.

Rechters benoemen

De nieuwe grondwet geeft zowel de president als het leger ook meer macht. Zo mag Sisi voortaan rechters benoemen en krijgen militairen een grotere rol in de politiek.

Voorstanders zeggen dat de wijzigingen onder meer nodig zijn om economische hervormingen door te voeren. Critici vrezen dat Egypte afglijdt naar een dictatuur.