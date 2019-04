Referendum Egypte over meer macht voor president Sisi

In Egypte mag het volk zich vanaf vandaag in een referendum uitspreken over het aanblijven van president Sisi en uitbreiding van zijn bevoegdheden. De volksraadpleging over de grondwetswijziging duurt drie dagen.

Afgelopen dinsdag besliste het parlement dat Abdel Fattah al-Sisi tot 2030 kan aanblijven. Het voorstel werd met grote meerderheid aangenomen. Woensdag werd besloten om er ook een referendum over te houden.

De Egyptische president krijgt met de grondwetswijziging meer macht. Zo mag hij voortaan rechters benoemen. Verder krijgen militairen een grotere rol in de politiek.

Geen tijd voor oppositie

Aanhangers van Sisi zeggen dat de langere termijn nodig is om economische hervormingen door te voeren. Tegenstanders vinden dat Egypte zo afglijdt naar een dictatuur.

Door de korte termijn waarop het referendum werd aangekondigd, hebben tegenstanders ook niet de tijd gehad om een campagne tegen het voorstel te organiseren. De regering wist vermoedelijk al veel langer dat er een referendum zou komen.

Sisi kwam in 2013 als legerleider aan de macht, nadat militairen zittend president Morsi ten val hadden gebracht. Hij bleef aan de macht door twee keer de verkiezingen te winnen, waarbij er nauwelijks echte oppositie was.