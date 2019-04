Dienstplicht voor jongeren in Marokko: 'Mijn ouders zeggen dat het te zwaar is'

De dienstplicht geldt voor mannen tussen de 19 en 25 jaar die wonen in Marokko. Als ze weigeren, kunnen ze een tot drie maanden in de gevangenis belanden en een boete van 200 tot 500 euro krijgen. Ze worden vrijgesteld als ze fysiek niet geschikt zijn, studeren, kostwinner zijn, of een zus of broer hebben die in het leger dient. Als een van deze gronden voor vrijstelling niet langer geldt, kunnen ze tot hun 40e alsnog worden opgeroepen.

Vrouwen in Marokko en Marokkanen die in het buitenland wonen zijn niet verplicht, maar mogen zich wel opgeven.

Kans op oorlog

De eerste vier maanden van de dienstplicht krijgen de jongeren algemene vakken als geschiedenis, maar ook fysieke training. Daarna werken ze acht maanden in een legereenheid in Marokko. Het land zendt ze dus niet uit naar oorlogsgebied, maar wel naar de Westelijke-Sahara, een gebied dat Marokko grotendeels bezet en waar de kans op oorlog aanwezig is.

De jongeren krijgen een zorg- en overlijdensverzekering en 100 tot 200 euro per maand afhankelijk van de studie die ze hebben afgerond.