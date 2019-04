Publicist en oud-Europarlementariër Joost Lagendijk mag Turkije weer in

De Turkse beslissing volgt op een bezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu aan Nederland, eerder deze maand. Tijdens dat bezoek is een aantal twistpunten tussen Nederland en Turkije besproken, waaronder de Turkse weigering Lagendijk tot het land toe te laten, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

"Blij te horen dat hij weer een visum krijgt voor Turkije. Dat is goed nieuws", zegt minister Blok vanavond in een reactie. "Nederland blijft zich achter de schermen inzetten voor hulp aan Nederlanders in het buitenland."

Het herstel van de relatie tussen Nederland en Turkije heeft ook geleid tot het opheffen van de blokkade van de NOS in Turkije, die sinds december 2016 van kracht was. De sites en app van de NOS zijn sinds vorige maand weer toegankelijk in het land.

Mislukte staatsgreep

Lagendijk doceerde voor zijn uitzetting aan de Suleyman Shah Universiteit in Istanbul en was vaste columnist van dagblad Zaman. Beide hadden volgens de Turkse regering banden met de islamitische geestelijke Fethullah Gülen, in de ogen van de Turken opdrachtgever van de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016. De universiteit en krant werden na de mislukte coup gesloten.

"Uit eerdere reacties van president Erdogan is op te maken dat mijn werk voor de universiteit en krant achter het besluit zat mij de toegang te ontzeggen", zegt Lagendijk. Ook vermoedt hij dat de biografie die hij in 2016 over Erdogan schreef ermee te maken heeft. "Maar dat is allemaal via via en mondeling, er is nooit iets op schrift tegen mij bevestigd."