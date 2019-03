Ook de site van de NOS doet het weer in Turkije

Het is weer mogelijk om vanuit Turkije NOS.nl te bezoeken. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kondigde eerder al aan dat Turkije van plan was de blokkade op te heffen. De app deed het al eerder. De app en de site waren sinds 19 december 2016 niet meer oproepbaar.

Reden daarvoor was dat de NOS beelden had getoond van de moord op de Russische ambassadeur Andrej Karlov in Ankara. Die waren gemaakt en uitgezonden door de Turkse publieke omroep TRT. Die had de beelden direct na de moord aan de leden van de EBU aangeboden, de beelduitwisseling van publieke omroepen in Europa waarbij de NOS is aangesloten.

De NOS gebruikte het beeld tegen de zin van de Turkse autoriteiten. Die hadden het gebruik van de beelden in eigen land verboden. Ankara sloot daarop de NOS-site in Turkije af en zei dat de blokkade van kracht bleef tot de NOS de video van de moord zou verwijderen. De NOS weigerde dat en noemde de blokkade een aantasting van de persvrijheid.

Toenadering

Het einde van de blokkade is een volgende stap in het herstel van de relatie tussen Nederland en Turkije, dat afgelopen oktober werd ingezet met een bezoek van minister Blok van Buitenlandse Zaken aan Ankara. "Er zijn toen geen excuses gemaakt over en weer voor de rel in Rotterdam in maart 2017, en beide landen stelden ook geen voorwaarden aan het herstel van de relatie," zegt Turkije-correspondent Lucas Waagmeester.

"Maar minister Blok zei toen dat hij een aantal pijnpunten op tafel had gelegd, die Nederland graag opgelost wil zien. Een daarvan was de blokkade van NOS.nl in Turkije. Daaraan geeft de Turkse regering nu dus gehoor." Het filmpje van de doodgeschoten ambassadeur is nog steeds te zien als je de site in Turkije bezoekt. Waagmeester: "Buitenlandse Zaken wil er nu niet op ingaan of inmiddels ook op andere twistpunten doorbraken zijn bereikt."

Onzichtbaar

Het opheffen van de blokkade betekent dat Nederlandse vakantiegangers en Nederlanders die in Turkije wonen het nieuws weer kunnen volgen via de NOS. Waagmeester: "Hoewel dit nu voor NOS.nl is opgelost, blijven veel mediaplatforms en bijvoorbeeld accounts van journalisten op sociale media onzichtbaar in Turkije. Een vrije, open toegang tot media is met deze stap verre van hersteld."

Toch is het einde van de blokkade belangrijk voor het werk van de NOS in Turkije, zegt Waagmeester: "De blokkade werkte als signaal aan Turkse bronnen die wij benaderen voor interviews. Zij checkten NOS.nl en stuitten op een geblokkeerde site. In het klimaat van angst in Turkije, zeker rond media, heeft dat vaak geleid tot terughoudendheid."