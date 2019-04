Ryanair moet piloten miljoenen schadevergoeding betalen

Luchtvaartmaatschappij Ryanair moet acht piloten ontslaan en hun in totaal miljoenen euro's schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechter in Oost-Brabant geoordeeld. De vergoedingen variëren van 380.000 tot 480.000 euro per piloot.

Ryanair-piloten kregen vorig jaar onverwachts te horen dat de vliegbasis in Eindhoven dichtging. Volgens de rechter heeft de luchtvaartmaatschappij zich toen "ernstig verwijtbaar" gedragen. Er is voor de piloten een onwerkbare situatie ontstaan en dat is de schuld van de vliegmaatschappij. Piloten moesten meeverhuizen naar een andere buitenlandse luchthaven. Wie dat niet wilde, werd ontslagen, zei Ryanair. Binnen drie dagen moesten ze hun voorkeur opgeven.

De vliegbasis in Eindhoven werd opgeheven, maar tot ontslagen kwam het uiteindelijk niet. De rechter oordeelde in november namelijk dat Ryanair de piloten niet mocht ontslaan. Het UWV werkte ook niet mee aan een speciale ontslagprocedure. De dienst vond namelijk dat er geen economische redenen waren om de piloten te ontslaan.

Maar de piloten hadden genoeg van hun werkgever en wilden nu juist ontslagen worden, mét schadevergoeding. Daartoe werd een zaak aangespannen en de rechter stelde de piloten vandaag in het gelijk.

Ongeloofwaardig

De luchtvaartmaatschappij heeft altijd gezegd dat de basis in Eindhoven dicht moest om bedrijfseconomische redenen. Maar de rechtbank zegt die uitleg nu opnieuw "ongeloofwaardig" te vinden. De piloten hebben een andere verklaring: volgens hen moest de vliegbasis sluiten omdat veel Ryanair-medewerkers staakten. De sluiting zou een strafmaatregel zijn.

Oorspronkelijk hadden negen piloten de rechtszaak aangespannen. Eén heeft zich teruggetrokken, omdat hij inmiddels een andere baan heeft gevonden. De overige acht piloten zijn nog op zoek naar een baan.

Ryanair kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.