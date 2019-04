Celstraf voor tantramasseur Rhenen vanwege seks met cliënten

De rechtbank in Utrecht heeft een 54-jarige tantramasseur uit Rhenen tot 2,5 jaar cel veroordeeld, waarvan tien maanden voorwaardelijk, vanwege ontucht met zes vrouwen "die aan zijn zorg waren toevertrouwd". De officier van justitie had drie jaar geëist.

De rechter verplichtte Nico D. ook tot het betalen van schadevergoedingen aan de vrouwen. Hij mag vier jaar niet meer in de zorg werken en in dezelfde periode geen contact hebben met de vrouwen. D. is met onmiddellijke ingang aangehouden, omdat hij voorlopig vrij was.

Grenzen overschreden

Volgens de rechtbank heeft de man op "ernstige wijze misbruik gemaakt" van het vertrouwen van de vrouwen. D. beloofde zijn cliënten met zijn massages te helpen seksuele blokkades op te ruimen. Hij beloofde daarbij hun grenzen te respecteren. Die grenzen lapte hij aan zijn laars door met ze te zoenen en geslachtsgemeenschap met ze te hebben.

De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij via een intakeformulier exact op de hoogte raakte van de kwetsbaarheid van de vrouwen. Door zijn handelwijze zijn de vrouwen er psychisch slechter aan toe dan voor de behandeling.