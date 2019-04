Franse oud-premier en oud-presidentskandidaat Fillon moet terechtstaan

De Franse oud-premier François Fillon moet voor de rechter verschijnen. Hij en zijn vrouw Penelope worden beschuldigd van corruptie. Fillon zou zijn vrouw en hun twee kinderen als lid van het Franse parlement nepbanen hebben bezorgd. Zijn gezinsleden kregen tussen 1981 en 2013 al met al meer dan een miljoen euro betaald, is de verdenking.

Fillon, die in 2017 presidentskandidaat was en in de peilingen hoge ogen gooide tot deze affaire naar buiten kwam, heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Volgens hem gaat het om een poging om hem te beschadigen; hij spreekt van "een politieke moord".

Hij heeft wel erkend dat hij een beoordelingsfout had gemaakt. Zijn partij Les Républicains wilde eigenlijk dat hij de strijd zou opgeven, maar daar wilde Fillon niets van weten. In de eerste ronde moest hij het destijds afleggen tegen Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die later de verkiezingen zou winnen.

Juridisch advies

Fillons campagne kwam in zwaar weer door de onthullingen in het weekblad Le Canard enchaîné. Hij had zijn vrouw in de loop der jaren in totaal tonnen betaald voor een functie als parlementair medewerker, terwijl ze in de praktijk helemaal geen werkzaamheden voor hem verrichtte. Verder zou hij als senator zijn kinderen hebben betaald voor juridische adviezen die ze nooit hadden gegeven.

Fillon kwam in 1981 op 27-jarige leeftijd voor het eerst in het parlement, hij was toen de jongste volksvertegenwoordiger. Verder was hij onder meer minister van Onderwijs en van Sociale Zaken voordat hij in 2007 onder president Sarkozy premier werd. Zoals Franse politici vaker doen, combineerde hij zijn werk als parlementariër en minister lange tijd met een burgemeesterschap, in Fillons geval van zijn woonplaats Sablé-sur-Sarthe.