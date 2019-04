MKB-Nederland: 'Grote bedrijven betalen facturen nog steeds te laat'

Niet 60 maar 30 dagen zou de wettelijke norm moeten zijn voor grote bedrijven om hun facturen te betalen aan kleine ondernemers, zoals zzp'ers en mkb'ers. Daartoe roept MKB-Nederland op in een brief aan staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken). Volgens de belangenclub komen veel kleine en middelgrote bedrijven nu in de problemen omdat ze lang op hun geld moeten wachten.

Na jaren van dalingen is het aantal dagen voordat een factuur wordt betaald, gestegen. Het duurt gemiddeld nu 41,5 dagen. In 2017 duurde het 40,3 dagen. Dat blijkt uit cijfers van betalingsinformatiebedrijf Graydon.

Oorzaak hiervan is de wettelijke betalingstermijn van zestig dagen, zegt ondernemersorganisatie MKB-Nederland. Die regeling komt voort uit een wet die in 2017 in het leven is geroepen om onredelijk lange betaaltermijnen juist tegen te gaan.

Nieuwe norm

Maar die wet helpt dus niet en werkt averechts, zegt MKB-Nederland. De vereniging waarschuwde er al eerder voor dat met deze wet 60 dagen de nieuwe norm wordt, "terwijl 30 dagen een volstrekt normale betaaltermijn is".