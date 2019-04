Dit weten we over terreurgroep National Thowheeth Jama'ath in Sri Lanka

The New York Times heeft het bovenstaande document vertaald in het Engels. Het is gedateerd op 11 april 2019 en lijkt afkomstig van een Sri Lankaanse inlichtingendienst. Het document is ondertekend door een politiecommissaris. Er staat dat "National Thawhith Jamaan" mogelijk een zelfmoordaanslag aan het voorbereiden is. De planning zou in handen liggen van hun leider Mohammed Zaharan.

In het document worden katholieke kerken genoemd als mogelijke doelwitten, maar er staat ook dat Zaharan zijn volgelingen niet specifiek heeft opgeroepen om kerken aan te vallen. Wel staat er dat hij sinds 2016 tegen zijn volgelingen vertelt dat het doden van niet-gelovigen de meest nobele daad is en dat de islam door zulke daden moet worden verspreid.

Zaharan en andere bij naam genoemde leden zaten ondergedoken. Dit gebeurde nadat ze vorig jaar religieuze beelden hadden beschadigd in de plaats Mawanalla, vermeldt het document. Daarmee wordt mogelijk verwezen naar het vernielen van Boeddhabeelden met hamers, een voorval waar de NTJ door verschillende media mee in verband wordt gebracht.

De informatie in het document zou afkomstig zijn van een buitenlandse inlichtingendienst, volgens The New York Times gaat het daarbij om de Indiase. De Indiase krant The Hindu meldt dat de ontdekking werd gedaan tijdens een onderzoek naar een aanhanger van Islamitische Staat (IS) in Sri Lanka.

Hulp van internationaal terroristisch netwerk?

De Sri Lankaanse regering zegt dat de daders hulp hebben gehad van een internationaal terroristisch netwerk. Welk netwerk dit is, is niet duidelijk.

De SITE Intelligence Group, een bedrijf dat terreurorganisaties volgt, schrijft dat de omvang van de aanslagen doet denken aan de werkwijze van IS. Het bedrijf denkt niet dat een lokale Sri Lankaanse organisatie een aanval van dergelijke omvang kan organiseren.

Er zijn volgens SITE inmiddels ook foto's verspreid waarop een aantal aanslagplegers met een IS-vlag op de achtergrond te zien zijn. Of onderstaande foto's echt zijn, is vooralsnog onduidelijk.