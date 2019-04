Na de oorlog krabbelde Sri Lanka op, maar echt rustig werd het nooit

Waar het sinds het einde van de oorlog wel goed mee gaat, is het toerisme. Dat ziet de reisbranche ook terug, vertelt Evelien Collier van Talisman Travel. Ze is net een dag terug uit Sri Lanka en heeft gesproken met lokale organisaties en gidsen in het land. "Sinds een aantal jaren is Sri Lanka een erg populaire bestemming geworden. Ze noemen het ook wel het nieuwe Bali, maar vergeleken met Bali is Sri Lanka nog puur en authentiek."

De culturele driehoek is populair, volgens Collier. Dat is grofweg het gebied tussen Polonnaruwa, Anuradhapura en Dambulla. "Daar zijn veel tempels en andere monumenten. Ook de stad Kandy in het binnenland trekt veel bezoekers."

Op die culturele schatten is Sri Lanka zuinig. De regering doet er veel aan om deze inkomstenbron te stimuleren. "Veel oude monumenten werden gerestaureerd en er is geïnvesteerd in hotels", vertelt correspondent Alette André. "Er is veel moeite in gestoken en met resultaat: elk jaar komen er meer toeristen."