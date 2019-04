Bekende feministe zegt De Balie af vanwege omstreden islamdebat

De Egyptisch-Amerikaanse feministe en journalist Mona Eltahawy heeft een optreden in het Amsterdamse debatcentrum De Balie afgezegd vanwege een omstreden debat twee jaar geleden. Er werd toen openlijk gesproken over het uitzetten van moslims.

Eltahawy was uitgenodigd in De Balie om te spreken over de nasleep van de #metoo-discussie. De Egyptische is een bekende feministe, die meerdere boeken schreef over het patriarchaat, de heerschappij van mannen, in de islamitische wereld. Ze is ook een bekende criticus van racisme in de VS, waar zij woont.

Eltahawy speelde op sociale media ook een belangrijke rol in de commotie rondom de Saudische tiener Rahaf Mohammed die Saudi Arabië ontvluchtte voor haar familie. Ze was onderweg naar Australië, maar strandde in Thailand. Eltahawy, met meer dan 300.000 volgers op Twitter, zette zich in voor haar zaak.

Christchurch en moslimban

In een brief op Twitter legt ze uit dat zij De Balie niet ziet als een platform waar zij haar gedachten wil delen en ze biedt haar excuses aan aan de mensen die kaartjes hebben gekocht. "Op zaterdag werd ik erop geattendeerd dat De Balie in het verleden een evenement van een extreemrechtse partij mogelijk heeft gemaakt waarin het uitzetten van moslims werd bediscussieerd."

Op de website van De Balie zijn inmiddels geen kaarten meer voor haar lezing te krijgen.