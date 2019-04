Niet iedereen is welkom op de nieuwe Marker Wadden

De mens is wél welkom, althans: voor een dagdeel. Bezoekers die met de nieuwe pont naar de Marker Wadden komen, mogen niet langer blijven.

De mens hoeft geen bedreiging te zijn voor de dieren en planten op de eilanden. "We hebben de wandelpaden zo ver uit elkaar gelegd dat de vogels er geen last van hebben. Vier van de vijf eilanden zijn trouwens sowieso ontoegankelijk."

Tegen de plantensporen en dieren die mogelijk met de veerboot op het eiland kunnen komen, wordt niet hard opgetreden. Er komen bijvoorbeeld geen desinfecterende spuitbussen bij de ingang. "Je houdt altijd een risico. We kunnen wel doen alsof het ongerepte en pure natuur is, maar de natuur in Nederland is al beïnvloed door mensen. Daar zijn de Marker Wadden ook een voorbeeld van. Maar er is wel over nagedacht. We zijn er zuinig op."