Kosovo haalt ruim 100 IS-leden terug uit Syrië

Kosovo heeft met Amerikaanse hulp 110 Kosovaren uit Syrië teruggehaald. Het gaat om mensen die waren aangesloten bij Islamitische Staat. Minister Tahiri van Justitie zei op een persconferentie dat deze operatie aantoont dat Kosovo zijn burgers niet opgeeft en terrorisme afwijst.

Vier van de 110 teruggekeerden zijn IS-strijders, die na aankomst op de luchthaven van de hoofdstad Pristina direct zijn vastgezet. De anderen zijn 32 vrouwen en 74 kinderen, die Kosovo beschouwt als onschuldige slachtoffers. Die laatste groep krijgt hulp bij een snelle terugkeer in de maatschappij.

De minister van Justitie zei dat in oktober een taskforce is opgezet, in samenwerking met de Verenigde Staten, om de terugkeer voor te bereiden. Waaruit de Amerikaanse hulp precies bestond, is onbekend. Wel lijkt het erop dat de Kosovaren met een Amerikaans vliegtuig zijn opgehaald.

Terugkeerbeleid

De Amerikaanse ambassade in Pristina zegt dat Kosovo met het terughalen van zijn burgers een belangrijk voorbeeld geeft. De Amerikanen bedanken ook Koerdische milities voor hun hulp bij de operatie en voor het op een humane wijze gevangenhouden van honderden IS-strijders in Syrië.

Andere landen worstelen met de vraag wat ze moeten doen met landgenoten die naar Syrië en Irak zijn gereisd om zich aan te sluiten bij de IS-extremisten in het kalifaat. Nederland voert geen actief terugkeerbeleid. Wie terug wil, krijgt alleen hulp als hij of zij zich bij de Nederlandse ambassade meldt.