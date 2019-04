Arts vermoord in ebolakliniek in Congo

Bij een aanval op een ebolakliniek in de Democratische Republiek Congo is een arts vermoord en zijn twee andere medewerkers verwond. De arts was medewerker van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Hij kwam uit Kameroen.

De aanval op het universiteitsziekenhuis in Butembo, in het noordoosten van het land, werd uitgevoerd door drie leden van een lokale militie. Het medisch personeel zat in overleg.

De regio is een van de zwaarst getroffen gebieden van de laatste ebola-uitbraak. De uitbraak, die in augustus begon, is de op een na grootste tot nu toe van de zeer besmettelijke ziekte.

Volgens de lokale autoriteiten zijn de aanvallers Mai-Mai-rebellen, die het vertrek eisen van de internationale hulpverleners die zich inzetten voor de bestrijding en inperking van ebola.

Complot

Door de geregelde aanvallen op behandelingscentra sinds februari is de verspreiding van het virus versneld en hebben de eerste hulpverleners zich teruggetrokken. Er zijn tientallen militiegroepen actief.

Veel militieleden en andere inwoners geloven in de complottheorie dat de overheid achter ebola zit en dat de ziekte door buitenlanders het land in is gebracht.

President Tshisekedi bracht drie dagen geleden nog een bezoek aan het gebied. Hij beloofde de inzet van meer militairen en politie om de hulpverleners te beschermen en riep de bevolking op tot medewerking.

De WHO is woedend over de aanval en spreekt van een tragische herinnering aan het risico dat hulpverleners lopen bij het beschermen van de levens van anderen.

De uitbraak heeft sinds augustus aan bijna 850 mensen het leven gekost en er zijn meer dan 450 mensen besmet.