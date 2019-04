Weer handgranaat gevonden in Amsterdam

Opnieuw is in het centrum van Amsterdam een handgranaat gevonden. Rond 07.30 uur werd bij de politie gemeld dat er in de Spuistraat een verdacht voorwerp was gevonden, vlak bij een parkeergarage. De handgranaat lag op straat.

De Explosieven Opruimingsdienst EOD onderzoekt het explosief en zal het onschadelijk maken. De omgeving van de vindplaats is afgezet.

Gisteren werd een handgranaat gevonden in de Eerste Coehoornstraat. Het projectiel was vastgeplakt aan brievenbussen van een appartementencomplex. Mogelijk was de boodschap gericht aan een moskeebestuurder die al eerder werd bedreigd.

Twee weken geleden ontplofte in de Spuistraat een explosief in een club waar regelmatig beroemdheden komen. De club, Mad Fox, werd toen door de politie gesloten.