Amsterdamse club gesloten door gemeente om handgranaat

De Amsterdamse club Mad Fox is per direct door de gemeente gesloten. Bij de club ging vanmorgen een explosief af. Na onderzoek bleek het om een handgranaat te gaan.

Later op de dag werd er weer een melding gedaan van een handgranaat bij de club. Volgens de gemeente is dat vorige maand ook al een paar keer gebeurd. Club Mad Fox zit in de Spuistraat en ligt onder het W Amsterdam Hotel.

In een verklaring schrijft de gemeente dat explosieven in de openbare ruimte de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers ernstig in gevaar brengen. Daarom heeft burgemeester Halsema besloten om de club per direct voor onbepaalde tijd te sluiten.

Volgens de lokale zender AT5 geldt Mad Fox als een 'dure' club waar regelmatig beroemdheden komen.