'Ongelooflijk slim' dat Bernie Sanders aanschuift bij Fox News

"Het is idioot dat niet meer Democraten het hebben gedaan", zegt Renee Nielsen van Republicans Abroad. Ze is een Amerikaanse die in Nederland woont. Ook deze Republikein in hart en nieren vindt het goed en slim dat Sanders op 'haar' zender wilde verschijnen. Want ze kijkt vrijwel elke dag Fox News. "Wij zijn niet bang om de andere kant van het verhaal te horen. Dat horen we de hele tijd."

Sanders schreef ook een opiniestuk op de Fox-website. Daarin probeert hij lezers ervan te overtuigen dat de president hen in de steek heeft gelaten. Volgens Frank hebben de twee deels een vergelijkbare boodschap. Namelijk: het politieke systeem is corrupt en de Amerikaanse droom werkt niet meer. "In essentie dezelfde boodschap, maar dan met heel verschillende oplossingen", zegt de Nederlander.

Ook Trump zelf was overigens verbaasd dat "crazy Bernie" op zijn lievelingskanaal te zien was: