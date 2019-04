Regisseur Roman Polanski wil plek in Oscarcomité terug

Filmregisseur Roman Polanski wil zijn plek in The Academy, de organisatie die de Oscars uitreikt, terug. Hij is daarvoor naar de rechter gestapt.

Polanski werd vorig jaar uit het comité gezet vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Ook acteur Bill Cosby werd toen uit het comité gezet vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik. Eerder was Hollywoodproducent Harvey Weinstein al om dezelfde reden weggestuurd.

Het gaat Polanski vooral om de manier waarop hij uit het comité is gezet, zegt zijn advocaat tegen de toonaangevende medianieuwswebsite The Wrap. Volgens hem handelde de organisatie in strijd met haar eigen regels toen de regisseur "zonder kennisgeving" werd weggestuurd.

Misbruik 13-jarige

Roman Polanski misbruikte eind jaren 70 een 13-jarig meisje in de Verenigde Staten. Hij bekende schuld, zat zes weken vast en kwam toen op borgtocht vrij. Toen de regisseur hoorde dat hij mogelijk weer naar de gevangenis moest, vertrok hij naar het buitenland. Sindsdien kan hij de VS niet meer in.

The Academy heeft nog niet gereageerd op het bericht dat Polanski zijn plek in het Oscarcomité terug wil.