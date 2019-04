'Tweede Kamer wil ander systeem van koninklijke onderscheidingen'

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil het systeem van koninklijke onderscheidingen herzien. Volgens de Volkskrant is de commotie rond de sultan van Brunei de directe aanleiding.

De sultan kreeg bij zijn staatsbezoek in 2013 van koningin Beatrix de allerhoogste Nederlandse onderscheiding (Ridder-Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw). Nu is hij in opspraak geraakt, omdat hij in eigen land de sharia steeds verder invoert.

Volgens de strenge islamitische wet kunnen homo's en lesbiennes in Brunei nu gestenigd worden en van dieven kunnen handen worden afgehakt.

Nu alleen bij celstraf

D66-Tweede Kamerlid Sjoerdsma pleitte eerder deze maand al voor het afpakken van de eretitel van de sultan. Daarvoor moeten de regels worden aangepast, want nu kan een onderscheiding alleen worden teruggevorderd als de drager is veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan een jaar.

Naast D66 willen ook VVD, CDA en ChristenUnie kijken naar het systeem van de koninklijke onderscheidingen.

Bij staatsbezoeken is het uitruilen van decoraties gebruikelijk, maar de Tweede Kamer wil daarvan af. "De sultan krijgt dat ereteken zomaar, terwijl een oudere vrouw die al dertig jaar de buurtvereniging in een dorp draagt, geen of een lagere onderscheiding krijgt", zegt Sjoerdsma in de Volkskrant.