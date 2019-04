Stralend paasweekend begonnen met eerste zomerse temperatuur van het jaar

Een stralend paasweekend is vanmiddag afgetrapt met de eerste regionale zomerse dag van het jaar. In Arcen in Limburg is het vanmiddag 25 graden geworden. Het is nog geen landelijke zomerse dag, daarvoor moet in De Bilt 25 graden worden genoteerd. Waarschijnlijk gebeurt dat de komende dagen, want het blijft mooi weer.

Op Eerste en Tweede Paasdag verwacht Weerplaza dat het met minimaal 20 graden en een zacht wind uit het oosten goed strandweer wordt. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 25 graden. In de ochtenden is het nog wel frisjes. Regionaal zullen er een paar stapelwolken zijn.

Hooikoorts

Het mooie weer heeft ook een paar nadelen. Zo wordt bijna de helft van de paasvuren in Overijssel in verband met de droogte niet aangestoken, omdat het risico op brand te groot wordt geacht. Het droge weer is volgens Weerplaza ook niet gunstig voor mensen met hooikoorts, want er zijn veel pollen in de lucht.

KWF Kankerbestrijding adviseert mensen om zich goed in te smeren en in de schaduw te blijven wanneer de zon het krachtigst is. "Omdat het nog vroeg in het jaar is, is de huid nog niet gewend aan veel zon."

Onderkoeling

Aan zee moet je niet alleen oppassen voor de zon, maar ook voor het water. De reddingsbrigade raadt mensen af om dit weekend in de Noord- of Waddenzee te duiken, vanwege het gevaar op onderkoeling. Het zeewater zal volgens NOS-weerman Gerrit Hiemstra rond de 10 tot 12 graden liggen.

Mensen moeten ook iets warms meenemen voor 's avonds, zegt Weerplaza. De temperatuur zal dan snel dalen en rond de 5 graden uitkomen. Na Pasen houdt het warme en droge weer nog een paar dagen aan. Later in de week is het wisselvalliger en vanaf donderdag is er kans op een bui.