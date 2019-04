'Moskeeën niet blij met waarschuwing AIVD over islamitisch onderwijs'

Moskeeën vinden dat het jaarrapport van de AIVD naschoolse lessen demoniseert. Een waarschuwing voor radicale predikers in het islamitisch onderwijs duwt onterecht alle naschoolse lessen in een radicale hoek, zeggen moskee-bestuurders in dagblad Trouw.

In het jaarverslag dat begin deze maand werd uitgebracht schreef de AIVD dat kinderen door lessen over Arabisch en islam na schooltijd kunnen vervreemden van de maatschappij. "Dit wordt veroorzaakt door de onverdraagzame en antidemocratische denkbeelden van de initiatiefnemers", stelde de AIVD.

De moskeebestuurders pleiten in de krant voor meer openheid van de AIVD. "Laat ze in ieder geval aangeven op hoeveel plekken tijdens naschoolse lessen sprake is van antidemocratische tendensen. Dan zal blijken dat het maar een klein percentage is", zegt Yusuf Altuntas van Milli Görüs, waar zo'n vijftig Turkse moskeeën bij zijn aangesloten.

Gemeenschap zwartmaken

Ook de directeur van een moskeekoepel in de regio Rijnmond ziet liever concrete informatie, zegt hij in Trouw. "Ook al schend je de privacy van een paar verdachte figuren, je maakt dan in ieder geval niet de hele gemeenschap zwart."

De moskeebestuurders waarschuwen dat de boodschap van de AIVD averechts kan werken en leidt tot groeiend wantrouwen onder moslims jegens de overheid.

In een reactie zegt de inlichtingendienst dat het niet de bedoeling is om polarisatie te vergroten. "Integendeel, ons werk moet eraan bijdragen dat we in Nederland veilig en in goede harmonie met elkaar kunnen samenleven."