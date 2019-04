'Leveranciers dwingen webwinkels om prijs hoog te houden'

Leveranciers dwingen webwinkels om minimumprijzen te rekenen voor hun producten, terwijl dit niet mag. Wie toch lagere prijzen rekent, krijgt geen producten meer. Volgens toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) komt dit fenomeen vaker voor. De ACM roept webwinkels op zich te melden.

Een van de ondernemers die er last van heeft is René de Bruin. Hij heeft een webwinkel in parket en laminaat en voelt de druk van zijn leveranciers. "Er worden adviesprijzen afgegeven waar je totaal niet van mag afwijken of iets bij mag weggeven", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Als ik dat wel doe krijg ik geen leveringen meer. Dan ga ik op de zwarte lijst."

Drooggelegd

Hij heeft in het verleden geprobeerd toch lagere prijzen op zijn site te zetten, maar merkte meteen de gevolgen. "Je wordt drooggelegd. Je krijgt je spullen niet meer." Volgens hem zetten stenen winkels de leveranciers onder druk om minimumprijzen te hanteren. Anders kunnen ze de concurrentie met webwinkels niet aan.

De Bruin heeft de productprijzen nu helemaal van de site gehaald. Alleen als klanten ernaar vragen krijgen ze de lagere prijzen te zien. De meeste bedrijven willen niet ingaan op vragen van de NOS om commentaar. Diegene die wel reageren zeggen de klachten niet te herkennen.

Grote fabrikanten

Volgens de branche-organisatie voor webwinkels, thuiswinkel.org, speelt het probleem in meer sectoren. "Dit soort verhalen horen we vaker, bijvoorbeeld in de elektronica, bij mode, fietsen, noem het maar op", zegt Wijnand Jongen van de organisatie. "Overal waar er grote fabrikanten zijn die de markt beheersen spelen deze dingen."

"Het is niet meer van deze tijd dat fabrikanten dit soort afspraken opleggen. Dat moet echt een keer stoppen. Het is niet goed voor webwinkels maar bovenal voor consumenten. Die krijgen niet de beste prijs die mogelijk is."

Invallen

De Autoriteit Consument & Markt kondigde eind december aan een onderzoek te starten. De toezichthouder heeft nu werk gemaakt van een concrete zaak en daarbij ook invallen gedaan. En dat is niet voor het laatst, belooft de toezichthouder. Er kunnen boetes opgelegd worden tot 10 procent van de omzet van een bedrijf.

Het is lastig om te bewijzen dat een leverancier zijn macht misbruikt. De minimumprijzen worden vaak mondeling opgelegd. De toezichthouder roept webwinkels op mails en andere documenten te bewaren en door te sturen als leveranciers hun macht hebben misbruikt.