Resolutie voor wapenstilstand Libië verworpen door Rusland en VS

De Verenigde Staten en Rusland hebben een VN-resolutie verworpen die oproept tot een wapenstilstand in Libië. De strijd om de macht in het land woedt sinds deze week ook in de hoofdstad Tripoli.

Bij het opgelaaide conflict zijn de afgelopen maand volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in totaal 205 doden gevallen. Donderdag werd een buitenwijk van Tripoli beschoten met mortieren. Eerder werd het zuidelijke district Abu Salim getroffen door artillerievuur.

Het offensief is begin deze maand begonnen door generaal Khalifa Haftar. Hij wil de macht overnemen van minister-president Fajis al-Sarradsch die een regering leidt die door de VN wordt erkend. Het is het zoveelste machtsconflict sinds het afzetten van dictator Kadhafi in 2011.

Schuld

Haftar krijgt internationaal steun van onder meer Saudi-Arabië en Rusland. Die laatste wil de VN-resolutie voor een wapenstilstand niet steunen omdat Haftar daarin de schuld krijgt voor het geweld. De VS heeft geen commentaar gegeven over de reden van afwijzen.

Een dergelijke resolutie heeft negen voor-stemmen nodig en mag niet gevetood worden door de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland en China.