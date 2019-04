Kabinet past eisen aan: minder overlast bij Lelystad Airport

De overlast op de Veluwe van laagvliegende vliegtuigen van Lelystad Airport wordt waarschijnlijk kleiner dan gedacht. Het kabinet laat twee eisen los die laagvliegend verkeer van en naar het vliegveld veroorzaken, staat in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de nieuwe regels mag er wel gevlogen worden over militair terrein en hoeft er minder rekening gehouden te worden met vliegverkeer van Schiphol. In de praktijk betekent het dat de vluchten van en naar Lelystad Airport kunnen doorklimmen naar 2700 en 3000 meter.

Wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede is blij: "Doordat die voorwaarden zijn losgelaten, kan het verkeer tussen het Schipholverkeer door stijgen. Daardoor kunnen vliegtuigen een stuk hoger over de Veluwe vliegen. Dat is goed nieuws voor ons."

Verzet

Tegen het vliegveld is veel verzet. Bewonersgroepen zijn verenigd in Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL). De laagvliegroutes zijn hun belangrijkste bezwaar.

De aanpassingen worden een jaar na de geplande opening van vliegveld Lelystad van kracht.