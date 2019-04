Democraten: Trump heeft rechtsgang mogelijk wel belemmerd

De Democraten in het Amerikaanse Congres houden de mogelijkheid open dat president Trump de rechtsgang wel heeft belemmerd tijdens het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Ze zien daartoe voldoende aanwijzingen in het rapport van Mueller, dat vandaag grotendeels openbaar werd.

Mueller beschrijft elf gevallen waarin Trump heeft geprobeerd het onderzoek te beïnvloeden, maar trekt geen conclusie over de strafbaarheid daarvan. Hij verwijst daarbij naar het standpunt van het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat stelt dat een zittende president niet kan worden aangeklaagd voor misdaden.

Wel zegt Mueller dat het aan het Congres is om te beoordelen of Trump zich schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik. "Dat hoort bij ons grondwettelijke systeem van checks and balances en bij het principe dat niemand boven de wet staat", aldus Mueller.

'Verontrustend'

Minister Barr van Justitie concludeerde vorige maand, toen hij de samenvatting van het rapport publiceerde, al dat Trump de rechtsgang niet heeft belemmerd. Maar de Democraten gaan daar dus niet in mee. Ze vinden dat het rapport de conclusie van Barr juist onderuithaalt.

"Er zijn grote verschillen tussen wat minister Barr en speciaal aanklager Mueller zeggen over belemmering van de rechtsgang", stellen de Democratische leiders in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, respectievelijk Nancy Pelosi en Chuck Schumer in een gezamenlijke verklaring.

De voorzitter van de justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden, de Democraat Jerry Nadler, denkt er ook zo over. Hij ziet in het rapport "verontrustende aanwijzingen dat president Trump zich schuldig heeft gemaakt aan belemmering van de rechtsgang en ander wangedrag".

Volgens Nadler is het nu aan het Congres "om de president ter verantwoording te roepen voor zijn handelingen". De Democraten willen het volledige rapport inzien, zonder weggelakte passages, en Mueller zelf kunnen horen. Voor 23 mei willen ze een hoorzitting waarin Mueller zijn conclusies toelicht.