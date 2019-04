Zij hebben passie voor The Passion: 'Het verhaal brengt mensen bij elkaar'

Marielle: 'In het echt maak je het zo intensief mee'

Marielle (26) was in 2013 bij The Passion in Den Haag. "Dat vond ik supervet. Je maakt het veel intenser mee in het echt. Wat me vooral is bijgebleven is het moment dat het publiek moest roepen: kruisig hem! Ik moest toen echt even schakelen, vond ik dit wel of niet kunnen? Dat maakte heel veel indruk op me."

Toen ze hoorde dat het evenement jaar in Dordrecht zou zijn is ze gelijk achter haar laptop gekropen. "Ik wilde dolgraag een keer meelopen. Heel het paasverhaal maakt indruk op me, ik vind het het mooiste verhaal uit de Bijbel. Jezus heeft iets voor ons gedaan, wat niemand anders zou doen."

Jammer genoeg kan Marielle niet het grote witte kruis dragen. "Ik ben daar met mijn 1.61 meter helaas te klein voor. Ik mag er nu achteraan lopen. Maar dat wordt vast een onvergetelijk moment."