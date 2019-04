Rutte wil sobere Binnenhof-renovatie, 'het is onze calvinistische traditie'

Premier Rutte vindt het onnodig om nieuwe verbouwingen te doen tijdens de renovatie van het Binnenhof. Het historische complex in Den Haag heeft op zichzelf al "zoveel allure" en de premier wil een sobere renovatie, die niet meer kost dan de afgesproken 475 miljoen euro.

"Bij een verbouwing moet je altijd oppassen dat iemand enthousiast wordt en voor je het weet komen er dertig andere dingen bij", zei de premier op zijn wekelijkse persconferentie.

Van tafel

Hij reageert op berichten dat het aangetrokken architectenbureau OMA plannen had om aan met name de nieuwbouw van de Tweede Kamer allerlei aanpassingen te doen. Politici vonden de plannen "te wild"; de schetsen van een verschuiving van enkele vergaderzalen en restaurants en de bouw van een extra entree aan de Hofplaats werden van tafel geveegd.

Rutte benadrukt dat de renovatie noodzakelijk is: oude bedrading, roltrappen en ict zijn aan vernieuwing toe en de brandveiligheid moet verbeterd. De premier wil zo min mogelijk veranderingen. "Als ik terugkom in het Torentje wil ik geen verandering zien, maar dat achter de paneeltjes de bedrading is vernieuwd."

Het kabinet is niet te zuinig met deze renovatie, vindt hij. "Het is onze calvinistische traditie. Wij doen de dingen sober."